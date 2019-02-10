Олбани, США, 10 февраля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Американская компания IBM планирует инвестировать более $2 млрд в разработки в области технологий искусственного интеллекта и строительство специального центра. Об этом сообщает пресс-служба компании.

geralt Искусственный интеллект

Инвестиции IBM будут направлены на создание прототипов и тестирование компьютерных микросхем, ориентированных на использование в сфере искусственного интеллекта. Для этих разработок компания построит специальный центр «AI Hardware Center» в кампусе Университета штата Нью-Йорк в Олбани.

Вице-президент исследовательского подразделения IBM Мукеш Харе отметил, что технологии искусственного интеллекта могут изменить мир в ближайшие годы, поэтому открытие нового центра необходимо компании для сохранения лидерства в разработке прорывных технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри представил отчёт, согласно которому американская компания IBM является лидером среди коммерческих организаций по количеству зарегистрированных патентов в сфере искусственного интеллекта.