Москва, 10 февраля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Известная актриса Настасья Самбурская обрадовала поклонников намерением «коптеть в профессии до глубокой старости», сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Геза Фараго. Театральная сцена

Актриса служит в театре с 2008 года, поэтому считает, что имеет достаточно опыта, чтобы принять участие в конкурсе «Звезда театрала 2019», где зритель должен сам выбрать лучшего из претендентов.

Самбурская попросила поклонников проголосовать за ее работу в спектакле «Макбет» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, где актриса исполнила роль Леди Макбет.

«Если я вам в этой роли приглянулась, то проголосуйте пожалуйста. Если нет, не обязательно сообщать о моей бездарности. Я всё равно буду коптеть в профессии до глубокой старости», — отметила актриса на своей странице в Instagram.

Напомним, премия «Звезда театрала» является премией зрительских симпатий, она вручается ежегодно, начиная с 2008 года.