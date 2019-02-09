Киев, 9 февраля, 2019, 22:32 — ИА Регнум. «Единственным лекарством» от распада Украины является «федеративное устройство». Об этом сообщил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

«Я лично — сторонник федеративного устройства, — сказал Медведчук. — Всегда был и им останусь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выдвинул план по урегулированию конфликта в Донбассе.

По его словам, Киев должен предоставить Донбассу автономию в составе Украины в соответствии с действующим законодательством страны.

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