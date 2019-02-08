Источник в российских спецслужбах: Киев готовит покушение на Медведчука

Киев, , 11:10 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко поручил украинским спецслужбам вести разработку политика, лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, сообщил 7 февраля источник в российских спецслужбах.

«По личному указанию Порошенко, СБУ и МВД сформировали специальную группу для ведения оперативной разработки Медведчука и лиц из его ближайшего окружения», — сказал источник в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, Служба безопасности Украины получила указание организовать покушение на Медведчука, задействовав исполнителей из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «в целях его устрашения либо физического устранения в зависимости от развития предвыборной ситуации на Украине».

ИА REGNUM напоминает, что 6 февраля на своей пресс-конференции бывший президент Украины Виктор Янукович сказал, что осведомлен о существовании в Киеве планов покушения на некоторых украинских политиков, включая, возможно, его самого.

«Слышал, что создана специальная группа из 12 человек, которая в этом плане работает. Не знаю, только ли они по (главе движения «Украинский выбор») Медведчуку работают или по мне тоже», — сказал он журналистам в среду.

В октябре 2018 года лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош, являющийся действующим народным депутатом Верховной рады Украины, заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы реванш, «о котором кто-то много говорит, контрреволюционный реванш Медведчуков не произошел».

«Мы не допустим никакого реванша в этом государстве. Надо будет валить — будем валить, а что делать? В конце концов, мы этим четыре с половиной года занимаемся», — добавил он.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, глава «пророссийской организации» «Украинский выбор — право народа» и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в Киеве, говоря о необходимости образования «автономного региона Донбасс» с собственным парламентом и правительством, а также закрепления такого статуса в Конституции Украины». Генпрокуратура завела уголовное дело и ведет сейчас расследование.

ИА REGNUM напоминает, что 31 марта на Украине должны состояться президентские выборы, а осенью нынешнего года — парламентские.