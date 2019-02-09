Воронеж, 9 февраля, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Молодые деревья уничтожили сотрудники коммунальных служб Воронежа при уборке снега по улице Ворошилова в Советском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля сообщили жители района.

Григорий Марфин ИА REGNUM Воронеж, улица Ворошилова. Еще вчера здесь росли деревья

По словам очевидцев, вечером 8 февраля на Ворошилова пригнали технику: коммунальщики убирали сугробы, которые ранее образовались после очистки проезжей части.

«Деревья, которые высадили три-четыре года назад вдоль дороги, вместо старых, фактически уничтожили. Они либо просто счищены под корень, либо торчит обломленный черенок. Трактор заезжал с тротуара, вычищал насыпанные горы на дорогу вместе с деревцами. С утра посмотрели — деревьев фактически нет», — рассказал собеседник агентства.

Григорий Марфин ИА REGNUM Черенки вместо деревьев — благодаря коммунальным службам

По словам жителей, ранее у остановки «Мехзавод» трактором при расчистке снега было уничтожено несколько кустарников.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне мэр Вадим Кстенин потребовал к 11 февраля очистить от снега и наледи крыши социальных объектов и жилых домов в наиболее опасных местах.