Астана, 9 февраля, 2019, 19:52 — ИА Регнум. К концу прошедшего года количество работников в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании выросло более чем на 20 тысяч и достигло 236 тыс. человек. Согласно этим данным Комитета по статистике министерства национальной экономики, основным работодателем в РК является государство.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Не смотря на то, что основой экономики Казахстана является горнодобывающая промышленность, за прошедший год численность работников в ней сократилась на 2 107 человек— до 196,4 тысяч. И теперь в этой отрасли работников на 20% меньше, чем профессиональных чиновников.

Возможно, на рост количества госслужащих повлияло введение с 2019 года новой системы оплаты труда, в которой при условии получения оценок «превосходно» и «эффективно» средняя зарплата клерка может достигать 300 000 тенге, а бонусом по итогам года можно получить до четырех окладов.

Средняя зарплата в горнодобывающем секторе в 2018 году составила 390 364 тенге.