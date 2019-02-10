Санкт-Петербург, 10 февраля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. В рамках проекта «Сердце лидера» в Нижнем Новгороде создают областную федерацию регби, а также планируют активно развивать этот вид спорта. Реализацией социального проекта занимается участник кадрового конкурса «Лидеры России», руководитель предприятия в сфере нефтехимической промышленности ООО «НОРКЕМ» Борис Бабенко. На полуфинале конкурса в Санкт-Петербурге он рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, как организуется проект.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Участник кадрового конкурса «Лидеры России», руководитель предприятия в сфере нефтехимической промышленности ООО «НОРКЕМ» Борис Бабенко

По словам Бориса Бабенко, изначально его инициативы была более широкой. Он хотел развивать детско-юношеский спорт в Нижегородской области. Пожелание по поводу развития регби высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, наставник конкурса «Лидеры России».

«Я обратился к наставнику с тем, что хочу организовать детско-юношеский спорт, а встречно получил пожелание по поводу регби, — объяснил участник конкурса, — Есть регби, но с ним существуют организационные и управленческий проблемы: некому заниматься развитием. Есть команда, но нет инфраструктуры, базы, а команда может ездить на соревнования, когда получается собрать деньги».

Он также отметил, что в Нижнем Новгороде уже существует и женская, и мужская команды по регби и регби-7 (с 2009 года входит в число Олимпийских видом спорта). Для развития регби в области разработала начальная программа, которая включает в себя в том числе введение детских секций в школах, проведение переподготовки учителей физкультуры.

Проект начнут реализовывать в ближайшее время. Однако что касается школ, то здесь работа секций начнется с сентября 2019 года. В то же время в одной из школ Нижнего Новгорода в кадетском корпусе такая секция начнёт работу чуть раньше.

Помимо этого, планируется создавать и студенческие команды по регби. Цель на будущее, по словам Бабенко, состоит в том, чтобы мужские и женский команды получили статус не любительских, а профессиональных команд.

«Это немного отдалённая перспектива, но она тоже есть. Это комплексный подход и фактически организация достаточно крупномасштабных мероприятий», — объяснил руководитель предприятия в сфере нефтехимической промышленности ООО «НОРКЕМ».

Сейчас в команду по реализации этого проекта входят пять человек, которые будут заниматься организационными проектами. Также есть тренеры в женской и мужской командах и сами любители регби.

«Моя задача — создать рабочую структуру, учесть все необходимые аспекты, чтобы и детский спорт развивался, и студенческий, и взрослый. Всё это должно быть параллельно. Работа со школам, с вузами, с министерством спорта Нижегородской области, а также необходимо координировать эти вопросы с федерацией регби в России, находить спонсоров, привлекать специалистов.

Плюс этот вид спорта малоизвестен, поэтому нужно и рекламную компанию создавать — привлекать молодёжь в спортзалы», — подчеркнул Борис Бабенко.

Поддержать проект уже вызвались первые спонсоры. В скором времени необходимо будет зарегистрировать федерацию по регби Нижегородской области, чтобы стать юрлицом. Это позволит привлекать средства, закупать инвентарь, форму, проводить тренинги, привозить профессиональных тренеров и организовывать площадки для проведения тренировок и соревнований.

«Это интересный вид спорта, который будет сейчас развиваться во многих регионах России. Сегодня он очень хорошо идёт в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге. Для того, чтобы в рамках РФ этот вид спорта развивался, нужно создавать конкуренцию, создавать большую лигу.

А для Нижегородской области значение в том, что появится дополнительная инфраструктура, секции для детей, студентов», — сказал автор проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в России начался Конкурс управленцев «Лидеры России», заявки на участие в котором подали более 227 тысяч человек. Среди них — не только российские руководители, но и управленцы из 68 других стран. В полуфиналах, которые проходят в январе и феврале во всех федеральных округах РФ, участвуют 3 294 человека. Чтобы попасть в финал, участники должны успешно выступить на очном полуфинале, а также реализовать социальный проекта в рамках задания «Сердце лидера».

Финал Конкурса состоится в марте в Сочи. Руководители, прошедшие в финал, получат образовательные гранты на 1 миллион рублей. Победителям предоставят не только денежные средства, но и наставника из числа лучших российских управленцев.