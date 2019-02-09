Архангельск, 9 февраля, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Массовое нашествие белых медведей на населённые пункты архипелага Новая Земля в Архангельской области привело к введению режима ЧС. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters Белые медведи

Режим ЧС был введён с 9 февраля по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности. Режим будет действовать без ограничений до полного разрешения ситуации с хищниками.

Как сообщил замглавы муниципалитета Новая Земля Александр Минаев, большие скопления белых медведей наблюдаются вокруг населённых пунктов с декабря 2018 года. На территории некоторых посёлков были отмечены случаи нападения хищников на людей, проникновения в жильё и в служебные помещения.

От жителей поступают заявления с требованиями обеспечить безопасность проживания на территории муниципалитете. Люди боятся выходить из дому, не пускают детей в школы и дошкольные учреждения.

Для обеспечения безопасности людей в местах прогулок детей были установлены дополнительные ограждения, организовано патрулирование улиц, доставка детей, военнослужащих и работников к местам обучения, службы и работы. Но принятые меры не дали должного эффекта. Медведи не реагируют на свето-шумовые раздражители, игнорируют попытки отогнать их с помощью служебных собак.

На Новую Землю направят оперативную группу специалистов в количестве четырёх человек для оценки обстановки и выработки мер по исправлению создавшейся ситуации. Специалисты надеются, что медведей удастся прогнать не прибегая к вынужденному отстрелу.

Ранее ИА REGNUM сообщало об участившихся случаях нападения волков на людей в Пермском крае. В регионе объявлена охота на хищников.