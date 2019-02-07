В Прикамье участились жалобы на нападения волков

Пермь, , 06:49 — REGNUM В Пермском крае ведётся отстрел волков. Постоянный контроль за регулированием численности хищников связан с участившимися жалобами населения на появление диких зверей возле домов и нападения волков на домашних животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минприроды региона.

По данным ведомства, на территории районов сформированы бригады охотников для отстрела хищника. С 1 января 2019 года в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов и осуществления любительской и спортивной охоты добыто 23 особи волка.

Стоит отметить, в 2018 году численность волка на территории Пермского края выросла до 543 особей. Объявленная охота на волков направлена на предотвращение причинения угрозы жизни и здоровью граждан, а также сохранение поголовья копытных, таких как лось и кабан.

В середине января в Красновишерске волки зашли на частное подворье и съели собаку, которая была на цепи. По утрам жители стали замечать следы хищников возле своих домов, сообщает permnews.ru. Пользователи соцсетей информировали о том, что стаи волков бродят по населённым пунктам Добрянского района. По словам специалистов, волки выходят к людям из-за голода, поскольку в лесах сократилось поголовье мелких животных и птиц.