Анкара, 9 февраля, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Известно, что действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддержало небольшое количество стран: Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция. Но сколько у Николаса Мадуро останется союзников после оказания давления со стороны США?

Kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Агентство Bloomberg сообщило о таинственной компании из Турции, которая экспортировала золото из Венесуэлы в Турцию.

Данная компания начала свою деятельность через два месяца после визита Николаса Мадуро в Анкару и встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в 2017 году. Компания носит название Sardes. Согласно официальным данным, уставной капитал компании составляет 1 миллион долларов.

По информации агентства, в январе 2018 года компания экспортировала золота на сумму в 41 миллион долларов, а в феврале 2018 года — на 100 миллионов долларов. Общая сумма по всем сделкам составляет 900 миллионов долларов. Предположительно, в ноябре 2018 года Sardes прекратила все свои операции с Венесуэлой.

Кстати, именно в ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении венесуэльского золота. Кроме этого, в Турцию был направлен помощник министра финансов США, который отвечает за борьбу с финансированием терроризма. Он и провел соответствующую разъяснительную работу среди золотопромышленников Турции.