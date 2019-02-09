Редмонд, США, 9 февраля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Большинство разработчиков не проверяет новые приложения на совместимость с браузером Internet Explorer, поэтому его не стоит использовать в качестве браузера по умолчанию. Об этом сообщает специалист по кибербезопасности Microsoft Крис Джексон в блоге компании.

(сс) Glenn Carstens-Peters В сети

Последняя стабильная версия интернет-браузера Internet Explorer 11 от американской компании Microsoft была выпущена в апреле 2014 года. В марте 2015 года был выпущен браузер Microsoft Edge, призванный заменить Internet Explorer, однако многие компании продолжают использовать старый браузер для сайтов, которые находятся в корпоративной интрасети.

Крис Джексон предупредил, что на сегодняшний день Internet Explorer является решением для обеспечения совместимости корпоративных приложений, но его не стоит использовать для всей веб-активности.

«Мы не поддерживаем новые веб-стандарты для него, и, хотя многие сайты работают нормально, большинство разработчиков просто не тестируют Internet Explorer в наши дни. Они тестируют сайты только в современных браузерах», — подчеркнул Джексон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу популярности веб-браузеров, представленному в январе аналитической компанией Net Applications, Internet Explorer остаётся популярнее Microsoft Edge. Так, в декабре 2018 года старый браузер использовался на 8,31% персональных компьютеров, а новый — на 4,09%.