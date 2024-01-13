Осака, Япония, 9 февраля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Японские учёные выяснили, что рыбы губаны-чистильщики (Labroides dimidiatus) могут пройти «зеркальный тест» на самосознание. Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

(сс) Elias Levy Губан-чистильщик

В классическом варианте «зеркального теста» во время сна на тело животного наносится метка, которая может быть видна самому животному только в зеркальном отражении. Этот тест проходили приматы (шимпанзе, орангутаны и гориллы), дельфины, косатки, слоны и сороки. Прохождение этого теста считается основным индикатором самосознания у животных, однако интерпретация результатов таких тестов остаётся предметом научных дискуссий.

Учёные из Осакского университета провели классический «зеркальный тест» с губанами-чистильщиками. Результаты исследования показали, что когда рыбы видели отметки в зеркале, то пытались соскоблить их путём трения о твёрдую поверхность. При этом рыбы никогда не пытались соскоблить отметки, если у них не было доступа к зеркалу, или если отметки наносились бесцветной краской. Также рыбы не пыталась соскоблить отметки на своём теле, если видели их у других особей или на самой зеркальной поверхности.

Авторы отметили, что полученные результаты свидетельствуют скорее не о наличии самосознания у рыб, а о том, что животные могут проходить «зеркальный тест», используя иные познавательные механизмы. Также учёные считают, что их работа ставит под вопрос возможность использования «зеркального теста», разработанного для приматов, для определения способности к самосознанию у других животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследование учёных из Испании, опубликованное в ноябре 2018 года в журнале Journal of Comparative Psychology, показало, что косатки обладают устойчивыми чертами характера, что свидетельствует о высоком уровне когнитивных способностей.