* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 9 февраля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили и казнили трех молодых людей в иракской провинции Салах-эд-Дин, сообщает 9 февраля Rudaw.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Молодые люди отправились на поиски пустынных трюфелей, представляющих большую финансовую ценность и были похищены террористами.

«Когда они достигли районов, в которых не ходят автомобили, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили их», — говорится в заявлении пресс-службы провинции.

На следующий день тела похищенных были найдены недалеко от проезжей части. Местные власти предостерегли граждан от поиска пустынных трюфелей.

Напомним, еще в декабре 2017 года власти Ирака заявили о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее разрозненные группировки бандитов продолжают действовать во многих провинциях государства.