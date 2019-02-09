Багдад, 9 февраля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Власти Ирака подписали очередное соглашение с Ираном по закупке на ближайший год электроэнергии, сообщает 9 февраля Rudaw.

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Данное решение было принято вопреки давлению Соединенных Штатов, не раз призывавших Багдад освободиться от зависимости со стороны Тегерана, в том числе и энергетической.

Контракт между странами был подписан в 2005 году и продлевается ежегодно. Вашингтон в декабре 2018 года пригрозил Ираку от подобного шага санкциями, однако, как оказалось, безуспешно.

Напомним, после вторжения США в Ирак и свержения режима Саддама Хусейна к власти в стране пришли шиитские политические силы, что способствовало сближению с шиитским Ираном.