Каракас, 9 февраля, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом Боливарианской Республики по указанию из США, заявил, что не исключает возможного военного вмешательства американцев в ситуацию в этой латиноамериканской стране. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает AFP.

Илья Репин. Иуда. 1885

На вопрос о том, допускает ли он вторжение США в Венесуэлу, Гуайдо ответил утвердительно. При этом он отметил, что попытается сделать «всё необходимое… чтобы спасти человеческие жизни». Также Гуайдо признал, что прямое вмешательство США в кризис в Венесуэле является «очень спорным вопросом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Американская марионетка Гуайдо по указанию вице-президента США Майка Пенса объявил себя президентом Венесуэлы.

Однако с ходу захватить власть Гуайдо не удалось, так как он не был поддержан военными, сохранившими лояльность законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.