Вашингтон, 9 февраля, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Руководитель военно-морских операций Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон заявил, что Вашингтону следует перейти к «наступлению» на Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику. Такое заявление адмирал Ричардсон сделал накануне, 9 февраля, выступая на заседании Атлантического совета в Вашингтоне.

US Navy Джон Ричардсон

Ричардсон заявил, что Россия якобы усиливает свой контроль над ключевыми водными магистралями. В частности, он обвинил Москву в «блокировании» Азовского моря, и наращивании российского военного присутствия в Восточном Средиземноморье.

В связи с этим Ричардсон призывает США проявлять «больше агрессии» в отношении России и Китая. Он уверен, что США должны задумываться не только над тем, чтобы «дать отпор» России и Китаю, но и над тем, чтобы «надавить самим в паре регионов».

Адмирал уверен, что упреждающий удар по России и Китаю даст США преимущества и вспомнил о шахматах.

«Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом», — сказал он.