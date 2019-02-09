Москва, 9 февраля, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Повышение агентством Moody’s суверенного кредитного рейтинга РФ до инвестиционного уровня сыграет положительную роль для привлечения в страну инвестиций, заявил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody’s», — сказал Силуанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Moody’s повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с «Ba1» до «Baa3», обосновав это «правильной» экономической политикой Москвы.