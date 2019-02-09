Лондон, 9 февраля, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Британская вещательная компания BBC объяснила наличие баннера на своем сайте, на котором изображены Курильские острова как часть Японии.

(сс) tara hunt BBC

На баннере схематично нарисована карта Японии, выкрашенная в яркий малиновый цвет. Таким же оттенком изображены Курильские острова. Компания заявила, что баннер являлся частью рекламной кампании, за которую ответственность несет рекламодатель. Таким образом, BBC сняла с себя ответственность за размещение провокационной рекламы.

Отмечается, что рекламу можно увидеть на сайте японского правительства в разделе Invest Japan. Раздел рассказывает о преимуществах инвестиций в Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, претензии Японии на ряд островов Курильской гряды — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи — являются главным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией. Россия считает, что принадлежность Курил к РФ имеет международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.