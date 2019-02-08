Брюссель, 8 февраля, 2019, 22:39 — ИА Регнум. США полностью выполняют свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что было подтверждено в 2018 году декларацией саммита НАТО в Брюсселе, заявили 8 февраля в постоянном представительстве США при альянсе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом американская сторона отреагировала на призыв Министерства обороны России уничтожить своё вооружение, нарушающее требования ДРСМД.

«Российская Федерация затронула три области, вызывающие озабоченность в связи с выполнением Соединенными Штатами своих обязательств: наземная система противоракетной обороны «Иджис», баллистические ракеты-мишени и боевые беспилотные летательные аппараты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США неоднократно привлекали российских должностных лиц в различных инстанциях, включая специальную комиссию по проверке соблюдения ДРСМД, чтобы «объяснить, почему действия США в этих областях соответствуют требованиям».

«Соединенные Штаты последовательно рассматривают все вопросы, поступающие от Российской Федерации, транспарентным, предметным и конструктивным образом», — заявляют в представительстве.

Напомним, накануне Минобороны России предложило США в течение полугода до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принять ряд мер для возвращения к его неукоснительному соблюдению.

В частности, Москва предложила Вашингтону уничтожить развёрнутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, разработанные для запуска крылатых ракет Tomahawk, а также ракеты-мишени, аналогичные по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности.

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