Каракас, 8 февраля, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Венесуэла в I квартале 2019 года намерена в три раза нарастить добычу золота. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил на пресс-конференции законный президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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«У нас есть стратегия по развитию золотодобывающей промышленности, мы планируем в три раза увеличить добычу золота в первом квартале», — сказал Мадуро.

Он подчеркнул, что Венесуэла добывает золото в избытке и как любая другая страна имеет право продавать это золото на мировом рынке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США уже несколько лет кряду пытаются экономически задушить Венесуэлу, чтобы превратить эту богатую нефтью страну в свою колонию. В январе 2019 года США решили окончательно добить Венесуэлу и инспирировали попытку государственного переворота в стране, чтобы привести к власти свою марионетку, спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

На данный момент Гуайдо пока не преуспел, однако давление на Венесуэлу со стороны Запада многократно усилилось. США фактически украли венесуэльские активы, находившиеся в американской юрисдикции и даже добились того, чтобы венесуэльское золото, хранившееся за рубежом, в частности, в банке Англии, не было возвращено законным властям Боливарианской Республики.