Москва, 8 февраля, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает 8 февраля РИА Новости со ссылкой на заявление главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

A.Savin. Wikimedia Commons Троекуровское кладбище

Прощание с народным артистом России пройдет 11 февраля в здании театра Моссовета.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве в возрасте 83 лет после тяжелой, продолжительной болезни.