Донецк, 8 февраля, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об увеличении интенсивности обстрелов со стороны украинских боевиков на юге ДНР за минувшую неделю.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Сообщается, что за прошедшую неделю украинские боевики увеличили интенсивность обстрелов на юге ДНР. С 5 по 7 февраля было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков на мариупольском направлении.

Уточняется, что только за сегодняшний день, 8 февраля, по районам населенных пунктов ДНР на юге Донбасса украинские боевики выпустили 26 мин калибром 82 и 120 миллиметров.