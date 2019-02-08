Луганск, 8 февраля, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Разведгруппа украинских боевиков прибыла к линии фронта в Донбассе в районе населенного пункта Счастье в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На брифинге Филипоненко рассказал, что разведгруппа ВСУ из состава 25-й бригады прибыла в район населенного пункта Счастье для дестабилизации обстановки и проведения диверсий в отношении объектов гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

Филипоненко посоветовал командованию украинской оккупационной группировки в Донбассе отказаться от совершения провокаций, так как любые попытки агрессии приведут к жертвам со стороны украинских боевиков.