Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 февраля, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Власти бразильского города Рио-де-Жанейро объявили трехднёвный траур в связи с гибелью юных футболистов при пожаре на тренировочной базе клуба «Фламенго», передаёт EBC.

Дарья Драй ИА REGNUM Поминальная свеча

Сообщается также, что губернатор штата Уилсон Витцель поручил провести тщательное расследование трагического инцидента и установить всех, кто может быть ответственен за произошедшее.

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля на тренировочной базе Ninho do Urubu одного из самых популярных бразильских футбольных клубов «Фламенго» в Рио-де-Жанейро произошёл пожар. В результате погибли десять спортсменов молодёжного состава в возрасте от 13 до 15 лет.