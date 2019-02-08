Бухарест, 8 февраля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Румыния признала лидера оппозиции, спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом республики. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщила администрация президента Румынии Клауса Йоханниса.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

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Почему шесть стран ЕС не признают Гуайдо?

«Румыния официально признает Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы», — написал глава государства в Twitter.

https://twitter.com/KlausIohannis/status/1093807210474471424

Отмечается, что решение было принято «в контексте, в котором большинство государств — членов ЕС и ряд союзников и важных партнеров Румынии в евроатлантическом пространстве признали легитимность временного президента Хуана Гуайдо».

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Черногория признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день из 28 государств Евросоюза не признавали оппозиционера Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы только шесть — Италия, Греция, Ирландия, Словакия и Кипр. Также в их числе была и Румыния. Остальные страны ЕС признали самопровозглашённого президента Венесуэлы, едва прошло 48 часов после истечения срока ультиматума Испании и её партнеров по блоку Николасу Мадуро о проведении президентских выборов.

Напомним, 23 января на фоне массовых протестов против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. При этом законно избранный глава государства назвал происходящее попыткой госпереворота в стране.