Киев, 8 февраля, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Заявка Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) может быть подана уже в 2023 году. Об этом, как передает «Интерфакс — Украина», говорится в программе кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«В 2023 г. мы (власти Украины) подадим заявку на вступление в ЕС», — говорится в программе украинского лидера.

В документе отмечается, что Украина также рассчитывает в 2023 году получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Напомним, 7 февраля посол ФРГ в Киеве Эрнст Райхель в интервью изданию «Европейская правда» заявил, что Украине не следует рассчитывать на скорое вступление в ЕС и НАТО.

По его словам, «быстрое вступление» Украины в ЕС или НАТО — нереалистичная перспектива.

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