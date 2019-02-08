Украинский эксперт о курсе в НАТО и ЕС: «Действие само по себе абсурдное»

Киев, , 11:32 — REGNUM Украинские эксперты сегодня, 8 февраля, продолжают обсуждать принятое накануне Верховной радой решение о закреплении в Конституции курса страны в ЕС и НАТО. Напомним, что инициативу поддержали 334 народных депутата, также Рада приняла обращение к Альянсу с призывом формально «начать индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки».

«Действие само по себе абсурдное, ибо никто Украину в ЕС и НАТО не собирается принимать — слишком уж далеки параметры украинского бытия от пресловутых западных стандартов. По сути, это не более чем политическая технология: власть пытается отвлечь внимание граждан от очевидных провалов и предъявляет им надуманные «свершения», — комментирует решение украинского парламента политолог Сергей Белашко.

Эксперт отмечает, что ранее ни одна страна НАТО и ЕС не вносила подобные положения в свой основной закон, поскольку на Западе хорошо понимают, чем фундаментальный документ государства отличается от временных политических, экономических и военных союзов.

Также Белашко подчеркивает, что по всем социологическим исследованиям — даже тем, которые проводят профессиональные сторонники западного курса — большинство украинцев не поддерживают вступление в НАТО.

«Вступление в ЕС одобряет чуть больше половины украинцев. Причём все эти данные без учёта жителей Крыма и Донбасса, о необходимости «возвращения» которых не устают повторять украинские патриоты», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что глава Верховной рады Андрей Парубий в этот же день, 7 февраля, подписал закон о закреплении в Конституции курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО. Таким образом, подчеркнул Парубий, он противодействует попыткам зарегистрировать проект постановления об отмене соответствующего решения парламента.

В ЕС несколько дистанцировались от украинских событий, подчеркнув, что каждое государство имеет суверенное право вносить изменения в собственной Конституции и определять стратегические цели. А вот посольство США в специальном обращении поздравило народ Украины «с сегодняшним голосованием в Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО как стратегический приоритет».