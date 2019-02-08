Москва, 8 февраля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Инсинуациями отдельных СМИ назвали в «Роскосмосе» сведения относительно «расходования бюджетных средств», которыми якобы воспользовалась госкорпорация для организации перелёта генерального директора Дмитрия Рогозина на предприятия Челябинской области.

TOrange.biz ТУ-134

«В бюджете госкорпорации предусмотрены расходы на организацию чартерных воздушных перевозок делегаций, возглавляемых генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом закупки авиатранспортных услуг осуществляются «Роскосмосом» у собственной дочерней организации — ПО «Космос», имеющей парк самолетов ТУ-134, и «проводятся на собственные средства, а не из федерального бюджета». Заявка на осуществление перевозки была оформлена на сайте госуслуг в связи с требованиями закона №223.

«Согласно части 5 статьи 4 указанного закона, регулирующей порядок информационного обеспечения закупок, информация о такой закупке, предусмотренная Положением о закупках Госкорпорации «Роскосмос», была размещена в единой информационной системе в сфере закупок», — пояснили в госкорпорации.

Отмечается также, что с мая 2018 года, когда госкорпорацию возглавил Рогозин, транспортные услуги у сторонних организаций не приобретались.

Напомним, ранее в российской прессе появились сведения о том, что для визита Рогозина на предприятия Челябинской области был зафрахтован самолет Ту-134 и вертолет Ми-8. При этом утверждалось, что поездка «обошлась бюджету более чем в шесть миллионов рублей».