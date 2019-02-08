Киев, 8 февраля, 2019, 13:40 — ИА Регнум. В первой половине 2019 года ВСУ получат партию украинских ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха», заявил директор киевского конструкторского бюро (КБ) «Луч» Олег Коростелёв, сообщило 8 февраля издание Liga.net.

Vilkha MLRS Пуск ракет РСЗО «Ольха»

«Минобороны заплатило нам аванс за серийное изготовление сотен ракет. Они будут готовы во втором полугодии», — рассказал он.

Особенностью украинской системы залпового огня является возможность корректировать полёт каждой ракеты. Комплекс способен поразить до 12 целей одновременно.

Коростелёв также рассказал, что «Ольхой» заинтересовались два ближневосточных государства. По его словам, стоимость одной ракеты комплекса составляет $200 тыс.

Как сообщало, ранее глава совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинские ракеты превзошли российские аналоги.

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Заявление Турчинова вызывало множество вопросов и скептических замечаний, однако КБ «Луч» является одним из немногих предприятий советского оборонно-промышленного комплекса, сохранивших способность разрабатывать оружие.

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