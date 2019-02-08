Москва, 8 февраля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Возможность снимать наличные на кассах магазинов будет удобна для граждан и выгодна малым банкам, однако привыкнуть к ней сразу не получится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил доцент департамента финансовых рынков и банков Финансового Университета при правительстве РФ Илья Покаместов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные деньги

Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года, пишет РБК.

«Эта система обсуждается еще с прошлого года. Уже была информация о том, что граждане получат возможность снимать наличные на кассах магазинов. С одной стороны, это даст возможности для развития малых банков, так как зачастую им не хватает мощностей для установки большого количества банкоматов», — заявил Покаместов.

Новая система будет удобна для граждан, так как позволит гражданам снимать наличные на кассах без использования банкомата.

«Но вряд ли она получит в первое время широкий охват. Необходимо будет два-три года для того, чтобы граждане привыкли к этой услуге, как с NFC (системой бесконтактной оплаты)», — считает Покаместов.