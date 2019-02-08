Москва, 8 февраля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным, коллегам и поклонникам Сергея Юрского.

Цитата из к/ф «Место встречи изменить нельзя». реж Станислав Говорухин. 1979. СССР Сергей Юрский в роли Ивана Сергеевича Груздева

«Сергея Юрского отличала искренность и многогранность таланта. Он был замечательным актером театра и кино, талантливым режиссером, литератором, виртуозным чтецом», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Созданные им образы в фильмах «Республика ШКИД», «Король-олень», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», а также на сцене легендарных театров — ленинградского БДТ, МХАТ им. Чехова и театра имени Моссовета любимы всеми нами, отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, народный артист РСФСР Сергей Юрский умер на 84-м году жизни от остановки сердца.