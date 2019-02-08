Посёлок городского типа Сеймчан, Магаданская область, 8 февраля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В Магаданской области продолжают обсуждаться планы строительства бассейна за 700 млн рублей в посёлке с населением чуть больше 2 тыс. жителей. Депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь («Единая Россия») настаивает на необходимости в посёлке Сеймчан этого спортивного объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Строительство бассейна и крытого ледового катка необходимо для этого посёлка, просто потому что зима продолжительная, морозы крепкие. Естественно, в такие морозы на открытом воздухе невозможно заниматься спортом. Там есть каток, но он открытый. Другое дело стоимость проекта: я говорила о планах правительства, эти планы выставлены на общественное обсуждение», — цитирует Оксану Бондарь ИА «Весьма».

Депутат также подчёркивает, что, когда планы строительства бассейна обсуждались ею с жителями этого населённого пункта, никто из 70 присутствовавших на встрече жителей не возражал.

Что касается проблемы отсутствия в посёлке горячей воды, которая волнует население Сеймчана больше, чем отсутствие бассейна, то Оксана Бондарь отметила: «На эту тему правительство работает, но создание благоприятных условий для жителей посёлка никто не отменял».

«Система прогнила двадцать лет назад, но жители не видят в этом большой проблемы, — цитирует также региональное издание чиновника из администрации посёлка Сеймчан. — Мы все пользуемся бойлерами. И, разумеется, отсутствие центрального водоснабжения не означает, что мы не хотим заниматься спортом. И бассейн поселку нужен. Уезжать отсюда большинство никуда не планирует».

При этом представитель руководства посёлка сообщил, что на восстановление горячего водоснабжения нужно 150 миллионов рублей, что в пять раз меньше, чем на новый стадион и бассейн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Сеймчан Магаданской области, где проживают 2 064 человека, власти собрались строить стадион за 718 млн рублей. Жителей населённого пункта это возмутило, так как, помимо стадиона, есть другие проблемы — люди 20 лет живут без горячей воды. Помимо этого, в населённом пункте намерены реконструировать аэропорт — на эти цели направят 1,5 млрд рублей.

«Суммарные затраты на аэропорт и стадион составят таким образом 2,2 млрд рублей. Население поселка Сеймчан на 1 января 2019 года — 2 064 человека. Бюджет округа на 2019-й — 350 миллионов рублей. 58 млн рублей доходов — это НДФЛ, 275 млн рублей — дотации. 2,2 млрд рублей хватило бы, чтобы «вчистую» расселить вымирающий район, выдав каждой семье по 2 млн рублей на приобретение благоустроенного жилья, где есть горячая вода», — отмечало ИА «Весьма».