Хабаровск, 8 февраля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Действия Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в отношении российской авиаотрасли вызывают немалое удивление у летного сообщества и общественности. Несмотря на жёсткий дефицит лётного состава в коммерческой авиации, госорган аннулирует ранее выданные пилотские свидетельства летчиков, а также по различным причинам продолжает отказывать в их выдаче. Пилотов и Росавиацию рассудил Верховный суд России. У тружеников неба появилась надежда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alex Beltyukov Кабина самолета МС-21

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Немудрено, что лётчики оспаривают действия Росавиации в суде. Как рассказал партнёр адвокатского бюро «Атторнейз групп» Антон Миролевич, специализирующийся на защите прав авиационного персонала и представляющий интересы пилотов в судах, практика по таким спорам очень разнородная — в одних случая побеждает Росавиация, в других пилоты.

«Но, похоже, что в противостоянии пилотов и Росавиации поставлена жирная точка. Или, по крайней мере, можно утверждать, что теперь суды будут единообразно подходить к разрешению части таких споров. И вот почему: в административной коллегии Верховного суда России за прошедшую неделю рассмотрено два спора между пилотами и Росавиацией.

В рамках первого дела пилот оспаривал приказ Росавиации об аннулировании пилотского свидетельства. Росавиацию не устроила формулировка об образовании в дипломе летчика. Первая инстанция требования удовлетворила, апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменений. В рамках второго дела пилот оспаривал отказ Росавиации выдать пилотское свидетельство: Росавиацию не устроило образование пилота, полученное по заочной форме обучения. Апелляция отменила решение первой инстанции, признала действия Росавиации незаконными и удовлетворила требования лётчика.

Верховный суд изучил оба дела и в обоих нашел процессуальные нарушения», — рассказал Антон Миролевич.

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По словам адвоката, судьи ВС РФ проделали колоссальный объём работы, чтобы разобраться в ситуации:

«Это вызывает восхищение. О том, насколько серьёзно тройка судей отнеслась к проблеме, говорит тот факт, что жалоба Росавиации по делу о заочном образовании пилота фактически рассматривалась в четырех заседаниях, что для кассационного рассмотрения в ВС РФ большая редкость. В ходе рассмотрения претензий Росавиации к заочному образованию пилотов заслушаны мнения Минтранса РФ и Ространснадзора по вопросу полномочий Росавиации. Определение вынесено с особым мнением судьи. Проще говоря — мнения судей разделились. Сейчас мы ждём мотивировочную часть. Учитывая обстоятельства дела, для понимания позиции Верховного суда нужно будет читать их вместе — по обоим делам. Уверен, что судебные акты по обоим делам будут хрестоматийными и дадут ответы на все вопросы, которые возникают сегодня в судах при рассмотрении споров между пилотами и Росавиацией», — добавил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Росавиация принялась массово аннулировать пилотские удостоверения российских пилотов, ранее ей самой же и выданные. Для Дальнего Востока действия Федерального агентства вообще чреваты катастрофой — регион и так отрезан от остальной страны: билеты дорогие, флота не хватает, да и пилотов не хватает тоже. Многие дальневосточные летчики и до скандала уезжали работать в страны Юго-Восточной Азии, где и заработки, и условия не в пример лучше, а после демарша Росавиации отток профессиональных кадров за границу только усилился. На начало июня 2018 года по всей стране доступа в небо оказались лишены сразу 250 профессиональных пилотов.

Проблемы начались у тех пилотов, которые проходили обязательные курсы повышения квалификации в челябинской частной летной школе Челавиа. Летчики были возмущены тем, что шесть лет после получения свидетельств они спокойно работали, а потом вдруг у Росавиации возникли претензии.

Обучение одного пилота обходится авиакомпании в 1,5—2 млн рублей.

Российские пилоты подали на Росавиацию в суд из-за лишения свидетельств. Суды, как видим, ещё не завершены, летчики без работы. Многие из них покинули страну и работают теперь в других государствах.