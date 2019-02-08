На Украине пресекли показ фильмов с «запрещёнными» российскими актёрами
Киев, 8 февраля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на полгода остановил трансляцию телеканала «Наше любимое кино», сообщил 7 февраля официальный сайт организации.
«Поводом стали неоднократные нарушения отечественного законодательства касательно трансляции аудиовизуальных произведений с участием лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — сказано в сообщении.
Речь идёт о кинофильмах с участием советских и российских актёров Александра Баширова, Никиты Михалкова, Леонида Ярмольника, Валентина Гафта, Михаила Боярского, Олега Табакова, Людмилы Чурсиной и других.
«Мы применили санкции, и теперь ни один украинский телеканал не показывает ни советские, ни российские фильмы с участием этих лиц», — рассказал член нацсовета Сергей Костинский.
Напомним, после 2014 года украинские власти запретили демонстрацию более 600 советских и российских фильмов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционный депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал маразмом запрет комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода…».
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