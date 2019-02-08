Киев, 8 февраля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на полгода остановил трансляцию телеканала «Наше любимое кино», сообщил 7 февраля официальный сайт организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Поводом стали неоднократные нарушения отечественного законодательства касательно трансляции аудиовизуальных произведений с участием лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — сказано в сообщении.

Речь идёт о кинофильмах с участием советских и российских актёров Александра Баширова, Никиты Михалкова, Леонида Ярмольника, Валентина Гафта, Михаила Боярского, Олега Табакова, Людмилы Чурсиной и других.

«Мы применили санкции, и теперь ни один украинский телеканал не показывает ни советские, ни российские фильмы с участием этих лиц», — рассказал член нацсовета Сергей Костинский.

Напомним, после 2014 года украинские власти запретили демонстрацию более 600 советских и российских фильмов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционный депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал маразмом запрет комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода…».

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