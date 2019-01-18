Пятница, 18 Января 2019 года
13:24:03 МСК

«Маразм»: депутат Рады оценил запрет российской комедии

Политика

Пользователи в комментариях предложили переименовать «в рамках декоммунизации» улицу Дерибасовскую в Одессе

Киев, 18 января 2019, 13:23 — REGNUM  Запрет показа на Украине российской комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович назвал маразмом. Об этом парламентарий написал в своем Facebook.

«Отныне на Украине запрещен фильм «На Дерибасовской хорошая погода…» Маразм набирает обороты», — заключил нардеп.

Пользователь под именем Борис Зильберштейн в ответ на реплику Рабиновича предложил также переименовать «в рамках декоммунизации» улицу Дерибасовскую в Одессе, поскольку основатель Одессы Иосиф Михайлович де Рибас «чуждый им какой-то француз».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стало известно, что государственное агентство Украины по вопросам кино отозвало прокатные удостоверения для фильмов, в которых снялись российские актеры Леонид Ярмольник и Ирина Алфёрова.

Читайте также: Фильмы Ярмольника и Алфёровой теперь на Украине под запретом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить