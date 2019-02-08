Лондон, 8 февраля, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Появление новых подробностей по инциденту в Солсбери в британской прессе лишь свидетельствует о желании британских спецслужб поддерживать историю с так называемым «отравлением» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

Дипломат напомнил, что информация о некоем Федотове появилась в СМИ еще 10 октября 2018 года, а сейчас, спустя четыре месяца, британским спецслужбам якобы удалось установить, что «Сергей Федотов» не вылетел 4 марта вместе с Бошировым и Петровым из Великобритании.

«Если для выяснения такой детали британскому следствию потребовалось четыре месяца, не приходится удивляться, почему в целом расследование инцидента в Солсбери продвигается столь медленно и нетранспарентно», — подчеркнул он.

В посольстве считают, что дозированные информационные утечки по так называемому делу Скрипалей призваны поддерживать актуальность инцидента в Солсбери в информационном поле, а также отвлекать жителей Великобритании от проблем, возникших с выходом страны из состава Евросоюза. Дипломат добавил, что российское посольство продолжает запрашивать официальную информацию о ходе расследования, а также о состоянии здоровья российских граждан Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Британскому правительству консерваторов надлежит отказаться от линии на сокрытие фактов и обеспечить полную транспарентность», — заключили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля британская газета The Daily Telegraph сообщила о третьем человеке, который якобы участвовал в «отравлении» Скрипаля. По их словам, некий офицер Сергей Федотов после инцидента еще несколько дней оставался на территории Соединенного Королевства. МИД России уже назвал эту информацию очередным вбросом, не подкрепленным никакими фактами.