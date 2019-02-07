Пекин, 7 февраля, 2019, 23:06 — ИА Регнум. В Китае обнародован проект каталога отраслей промышленности и технологий для привлечения иностранных инвестиций, а также в рамках усилий по расширению политики реформ и открытости, сообщает 7 февраля Синьхуа со ссылкой на ведомства, осуществившие публикацию, — Государственный комитет по делам развития и реформ и Министерство коммерции.

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Каталог базируется на двух ранее опубликованных документах, в одном из которых рассматриваются перспективы привлечения инвестиций из-за рубежа в масштабах всей страны, а другой — в пределах менее развитых центральных и западных регионах, а также старой промышленной базы на Северо-Востоке страны и в южной островной провинции Хайнань.

Публикация осуществлена с целью сбора общественного мнения по данному вопросу и расширения сфер потенциального внешнего инвестирования. Правительство КНР намерено с помощью общественности уточнить и расширить возможности привлечения инвестиций в сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, сектора высоких технологий и современных услуг, а также в отстающие отрасли, где планируется активизировать международное сотрудничество.

Сообщается, что мнения относительно данного круга вопросов принимаются до 2 марта.