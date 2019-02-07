Киев, 7 февраля, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Посол ФРГ в Киеве Эрнст Райхель считает, что Украине не следует рассчитывать на скорое вступление в Европейский союз и НАТО. Об этом он заявил в интервью изданию «Европейская правда», опубликованном 7 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

«Быстрое вступление Украины в ЕС или НАТО — нереалистичная перспектива. Вас ждет долгая и извилистая дорога. Украине придётся сделать очень много, чтобы подготовить саму себя к статусу кандидата на вступление в обе организации», — сказал германский дипломат.

Он подчеркнул, что если кто-либо из кандидатов в президенты Украины обещает в случае победы немедленно достичь членства страны в объединениях, то он занимается популизмом.

Вместе с тем Райхель отметил, что и Евросоюз, и НАТО продолжают придерживаться политики открытых дверей, и потому у Украины, как у европейской страны, «есть все причины для того, чтобы оставаться амбициозной».

«Вы же не сомневаетесь, что вы — европейское государство, верно?» — уточнил посол Германии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Верховная рада Украины поддержала пакет поправок, закрепляющих в конституции стремление страны в Европейский союз и НАТО.

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