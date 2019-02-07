Анкара, 7 февраля, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова взять на себя ответственность по борьбе с террористическими группировками в тех районах Сирийской Арабской Республики, откуда будут выведены войска США. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 7 февраля, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года объявил о намерении вывести американские войска из Сирии.

Президент Турции Эрдоган заявляет, что для полной победы над террористами в Сирии турецкая армия может занять те районы, из которых будут выведены американские войска.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Анкаре удалось преодолеть все трудности и испытания в турецко-американских отношениях.

«Мы успешно преодолели все трудности и испытания в турецко-американских отношениях», — сказал президент Турции.

Напомним, что сирийские власти считают нахождение турецких войск на территории Сирии интервенцией и требуют их немедленного ухода.