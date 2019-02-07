Санкт-Петербург, 7 февраля, 2019, 18:36 — ИА Регнум. На заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге в четверг, 7 февраля, началось производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, сообщила пресс-служба компании.

Russia.nissannews.com Новый Nissan Qashqai

Как отмечается, новый Nissan Qashqai получил несколько важных обновлений в экстерьере, интерьере и оснащении. В частности, улучшена отделка салона, использованы инновационные технологии активной и пассивной безопасности.

«В оснащение нового Nissan Qashqai вошла система интеллектуальной остановки перед препятствием Forward Emergency Braking (FEB), помогающая водителю избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем, и система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA)», — пояснили в компании Nissan.

Также была проведена дополнительная адаптация модели к суровым условиям российских дорог и климата.

Продажи обновленного Nissan Qashqai начнутся в России через несколько месяцев: даты, комплектации и цены автомобиля будут объявлены позднее.

В 2018 году завод Nissan в Санкт-Петербурге выпустил 56 525 автомобилей. Это максимальный объем за все время производства машин марки Nissan в России, превышающий результаты 2017 года на 23%. Всего с момента запуска завода в июне 2009 года и по январь 2019 года с конвейера в Петербурге сошли 357 602 автомобиля.

На заводе в Петербурге выпускаются Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano.