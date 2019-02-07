Ереван, 7 февраля, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Апелляционный уголовный суд Армении отклонил апелляцию адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна, которые оспаривали решение суда общей юрисдикции от 18 января о продлении срока ареста экс-президента на два месяца.

yerkirmedia.am Роберт Кочарян

Об этом сегодня, 7 февраля, после заседания суда сообщил представитель прокуратуры, который также уведомил, что Кочарян присутствовал на сегодняшнем заседании.

Адвокат Кочаряна Айк Алумян квалифицировал решение суда как «носящее политический характер», отметив, что «оно было принято в рамках политического заказа».

«По этому делу для нас все ожидаемо. Это решение я расцениваю отрицательно и считаю, что в решении юридический компонент равен нулю. Это решение на 100 процентов носит политический характер, оно принято в рамках политического заказа», — сказал Алюмян.

По словам адвоката, такое же мнение выразил Кочарян, который после заседания суда сказал Алумяну, что «по этому делу подвергается политическому преследованию».

По словам адвоката, решение будет обжаловано. «Еще одна жалоба будет направлена в Европейский суд, параллельно — в Кассационный суд», — сказал Алумян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд общей юрисдикции Еревана 27 июля прошлого года избрал в отношении Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года, в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции на основании неприкосновенности, предоставляемой президенту Конституцией. 15 ноября Кассационный суд направил дело в Апелляционный суд для проведения нового расследования. Апелляционный суд 7 декабря вынес решение в пользу повторного ареста экс-президента.