Москва, 7 февраля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В условиях постоянного сокращения реальных располагаемых доходов единственное, куда может привести РФ растущее кредитование, так это к новому экономическому кризису, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что больше половины жителей России (51%) сталкивались c финансовыми трудностями при выплате кредита.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Вопрос тут лишь в сроках, — отметил Григорьев. — Зачастую кредит оказывается не способом приобрести нужный товар пораньше, а вообще единственной возможностью его покупки. В частности, по итогам 2018-го мы наблюдали рекордный рост ипотечного кредитования вместе с ростом пессимистических настроений относительно ближайших перспектив. Так как ничего не бывает бесплатным, то не бесплатен и кредит — по нему надо платить проценты, которые тем выше, чем менее обеспечен получатель кредитной выплаты. Следовательно, когда подойдёт момент выплаты, он отдаст пропорционально большую часть средств, чем отдала бы крупная компания или подрядчики на каком-то из проектов того или иного крупного банка».

В конце концов, как полагает Григорьев, после временного кредитного всплеска совокупный спрос внутри страны опять опустится, после чего будут иметь место массовые увольнения, сокращение деловой активности и спад в инвестициях.

«Иными словами, мы двигаемся даже не к стагнации, а постепенному сползанию во всё более критическую (особенно для населения) ситуацию, — подытожил аналитик. — Вопрос лишь в том, как быстро мы там окажемся и что нас может притормозить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), больше половины жителей России (51%) сталкивались c финансовыми трудностями при выплате кредита — 13% лично, у 21% были проблемы у родственников и у 17% — у знакомых.

Потребительский кредит выплачивали за последний год около трети жителей России (27%).