Москва, 7 февраля, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Госдума изучит памятку о избегании заболевания гриппом для граждан РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом в ходе пленарного заседания заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Эпидемия гриппа

Накануне поручение изучить ситуацию в РФ в целом и в Госдуме в частности дал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по предложению лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Комитет Госдумы по охране здоровья рассмотрел вопрос с трех точек зрения: эпидемиологической обстановки в РФ и в Госдуме, вакцинации против гриппа в РФ и Госдуме, а также с точки зрения осведомленности депутатов Госдумы о ситуации с болезнью, отметил Морозов. Соответствующие запросы комитет направил в Роспотребнадзор и Главное управление медицинской помощи.

«Эпидпорог превышен сегодня в 23 субъектах Федерации, в Москве его превышения нет. По вакцинации в РФ впервые достигнут уровень свыше 49%, а в Москве привиты более 60% граждан. Но у нас в Госдуме из всего нашего депутатского корпуса привиты только 64 человека, из них заболел 1 человек. Из помощников депутатов и аппарата Госдумы привиты 238 человек и болеет 20 человек, что примерно в рамках той погрешности, которая касается вакцинации», — заявил Морозов.

Что касается борьбы с распространением заболевания, комитет предлагает информировать граждан о действиях, которые направлены на защиту от болезни.

«Наши пермские коллеги в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» разработали памятку о том, как должен вести себя любой гражданин. Мы обратимся в аппарат Госдумы, чтобы они распространили это между нами», — отметил Морозов.