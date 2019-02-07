Москва, 7 февраля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В 2018 году Россия заняла первое место по закупке золота в мировом рейтинге. За 2018 год было куплено 274 тонны золота, что обеспечило порядка 42% международного спроса на драгметалл. Такие действия ЦБ РФ были разумны с точки зрения диверсификации резервов. К тому же стоимость золота находилась на более низких ценах, что было разумно в целом осуществлять покупки. Вопрос об отмене НДС на изъятие золота из банков был на повестке дня у Минфина РФ уже давно. Причина, по которой данный вопрос откладывался в долгий ящик, была связана с тем, что это послужит стимулом изъятия ценностей из банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Из-за того, что при обратной продаже банку НДС не возмещается, то население, как правило, вкладывало свои средства в иностранные валюты, в основном в долларах или евро. Учитывая активный процесс дедолларизации в России, стоит создать переоценку ценностей в пользу драгметаллов. Это увеличит приток капитала на внутреннем рынке», — полагает эксперт.

Золото всегда считалось убежищем при возрастающих рисках на мировых рынках. В условиях текущей геополитической ситуации золото стеснит традиционный доллар. Учитывая, что ЦБ РФ скупал золото по низким ценам, то его продажа при текущих относительно высоких ценах позволит возвратить десятки триллионов, что очень даже не плохо для бюджета.

«Плюсом также можно будет назвать возврат иностранного капитала в Россию, поскольку многие бизнесмены смогут хранить средства в драгоценном металле. А многие «серые» схемы по контрабанде золота в Россию попросту утратят смысл. Как показывает опыт, в Казахстане рынок драгметалла был сильно простимулирован отменой НДС.

В РФ «золотая лихорадка» значительно увеличит спрос на драгметалл, но опасаться его превышения не стоит. Поскольку недостающее золото может быть импортировано из того же Китая», — высказал свое мнение Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин предлагает не брать НДС за золото в слитках. Отмена НДС на золото повысит привлекательность драгоценного металла в качестве способа накопления.

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