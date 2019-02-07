Москва, 7 февраля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Закредитованность населения РФ — это очень большая и опасная проблема, полагает директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ совокупная задолженность физических лиц по ипотеке на начало 2019 года достигла 6,37 трлн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Закредитованность граждан РФ — это проблема, которая возникла не сегодня, и, к сожалению, она велика и опасна, — сказал Бузгалин. — Даже в странах с высоким уровнем доходов населения плохие ипотечные кредиты — это угроза для экономики. Недаром спусковым крючком мирового финансового экономического кризиса стали именно плохие кредиты. Для РФ это тоже большая проблема, но она усугубляется ещё и тем, что доходы большинства граждан отнюдь не велики. В целом эта ситуация связана с финансиализацией экономики. Плохие долги в условиях зависимости реального сектора от финансовых институтов могут привести к схлопыванию не только посреднических структур, в том числе крупных, но и к проблемам с кредитами банков».

Также Бузгалин отметил, что ипотечный кредит должен быть стимулом для развития строительной индустрии, которая в свою очередь может ускорить развитие многих других отраслей.

«Но проблема в том, что в РФ огромный объём ресурсов уходит на посреднические структуры, — констатировал экономист. — Едва ли не 10% ВВП РФ создаётся посредническими структурами. В значительной степени риэлтерскими. Поэтому большая часть ипотеки идёт не строителям, а в качестве ренты, платы за предоставление площадки и платы посредникам. Собственно, стоимость строительства жилья составляет очень небольшую долю. Кстати, отсюда и простейший способ решения этой проблемы — государственное жильё, которое не требует никаких посреднических расходов, и квартира может предоставляться гражданам по себестоимости строительных работ».

Кроме того, Бузгалин призвал не недооценивать сумму в 6,37 трлн рублей.

«Если я не ошибаюсь, то в долларах это будет примерно 100 млрд, — сказал он. — 100 млрд долларов — это сумма, которой достаточно для радикального изменения инвестиционного климата в стране. Если же вложить 100 млрд долларов в промышленность, то у нас будет огромный скачок в экономике».

Напомним, что, по информации ЦБ РФ, российские банки за 2018 год выдали ипотечных кредитов на общую сумму 3,013 трлн рублей или в 1,5 раза больше чем в 2017 году.

«Совокупная задолженность физических лиц по ипотеке на начало 2019 года достигла 6,37 трлн рублей. Таким образом, ипотечный портфель российских банков за 2018 год вырос на 23,5%. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях по состоянию на 1 января 2019 года составила 9,56% годовых», — со ссылкой на материалы Банка России сообщило ТАСС.