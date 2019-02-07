Южно-Сахалинск, 7 февраля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Рыбаки Сахалина и Курил пожаловались в Росрыболовство на возмутительное поведение своих японских коллег. Помимо того, что японцы, в нарушение всех международных норм, рыбачат в российских водах как у себя дома, их суда ещё и сбрасывают в море у российских берегов старые сети, чем создают угрозу безопасности мореплавания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) NadineDoerle Рыболовные сети

Читайте также: Поездки между Сахалином и Хоккайдо нужно активизировать — генконсул Японии

Жалоба от Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области ушла в адрес заместителя руководителя Росрыболовоства Петра Савчука. В обращении говорится, что, несмотря на отсутствие согласованных сроков начала промысла для японской стороны в Кунаширском проливе, по факту японские суда в акватории есть.

Обращение в Росрыболовоство, по данным регионального ИА Сахалин. Инфо, подготовлено на основании докладов капитанов российских промысловых судов, у которых возникли определенные сложности в работе.

В докладах капитанов говорится, что японцы самостоятельно забирают все промысловые участки в Кунаширском проливе, где происходит скопление рыбы, оставляя российских рыбаков без улова.

На японских судах нет АИС (автоматическая идентификационная система), поэтому их невозможно идентифицировать. Помимо потери улова российскими рыбаками, японцы, таким образом, создают ещё и угрозы столкновения судов.

Кроме того, далеко не все, выставляемые японскими рыбаками сети, оборудованы должным образом, чтобы их можно было обнаружить с помощью судовых радиолокационных отражателей, так как траловый промысел ведется круглосуточно. В тёмное время суток обнаружить вешки и буи невозможно. В связи с этим имеется риск повреждения орудий лова.

Капитаны российских промысловых судов жалуются, что японцы выставляют свои донные сети в хаотичном порядке, в результате японские сети пересекают пути российских судов.

Перечисленные, а также другие нарушения японцев фактически вытесняют российский промысловый флот с промысла в Кунаширском проливе.

«Плюс ко всему, японские суда, работающие в наших водах, в нарушение всех правил, сбрасывают старые сети, которые также создают много дополнительных проблем. Несмотря на все письма и пожелания, наши интересы никто не учитывает. С помощью действий нашего правительства, японцы, похоже, добились своего и в наших водах ведут себя, как у себя дома!» — говорится в обращении сахалинских рыбаков.

Ассоциация сахалинских рыбаков попросила Росрыболовство проинформировать правительство Японии о недопустимости подобных действий японских рыбаков.

Читайте также: Читайте также: Токио выразил протест Москве из-за штрафа рыболовам

В социальных сетях Сахалина, где рыбный промысел кормит множество семей, люди выражают возмущение действиями японцев и недоумение по поводу бездействия российских властей:

«Раньше такое тоже было. Это происходит, когда Япония своим гражданам говорит, что «острова наши». Это — 100%. Потом это резко закончилось, когда застрелили наши погранцы их капитана на судне, которое пыталось скрыться от погони. Тогда они перестали ходить у нас. Теперь опять».

«А наши пограничники ловят местных аборигенов за 10 хвостов».

«Ничего не меняется, ничего… 1998, 1999… Японцы прямо под нашим берегом ходили, ставили сети, ярусы и плевать хотели и на наши законы, и на пограничников. Зато наш флот по два раза в день проверяют».

«Вот оно — лицо нашей власти. Вот так и Курилы там скоро будут… Эх…».

«У нас что — граница уже не на замке? Заходи кто хочет, бери что хочешь?!» — пишут сахалинцы в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января 2019 года Пограничная служба ФСБ РФ остановила у острова Кунашир два японских промысловых судна, у капитанов не было разрешительных документов на лов в данном районе. Капитаны были оштрафованы. После этого официальный Токио выразил протест Москве, назвав действия российских пограничников, оштрафовавших японских браконьеров на российской территории, «неприемлемыми».

16 января были опубликованы результаты опроса, согласно которому более трети японцев полагают, что их правительство должно добиться передачи Японии сразу четырёх российских островов: Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Столько же считают, что для начала следует получить хотя бы два острова.