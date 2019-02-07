Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Поездки между Сахалином и Хоккайдо нужно активизировать — генконсул Японии

Политика

«Важна дальнейшая активизация людских обменов»

Южно-Сахалинск, 7 февраля 2019, 09:38 — REGNUM  Между Хоккайдо и Сахалином, которые являются соседними регионами, нужно активизировать поездки местных жителей. Об этом сообщил генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано в интервью РИА Новости.

«Важна дальнейшая активизация людских обменов между Хоккайдо и Сахалином… в целях развития двусторонних отношений Японии и РФ», — сказал дипломат.

Генконсул напомнил, что около 5 тыс. жителей Сахалина (1% от общего количества населения острова) посещают Японию в течении 12 месяцев.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Россия и Япония должны выстроить такие отношения, чтобы по максимуму реализовать их потенциал.

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Российско-японские отношения
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