Москва, 7 февраля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Российский рынок важен для Google, и компания на нём останется. Поскольку по предписанию Роскомнадзора налагаются уже ощутимые штрафы, составляющие полмиллиона рублей, а компания эти штрафы платит, в некоторый момент штрафы становятся фактом, который должен отражать в отчётности финансовый директор, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

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Можно быть уверенным, что аналитики и акционеры поставят под сомнение необходимость платить эти штрафы. Если будет происходить какая-нибудь акционерная борьба, то часть акционеров для достижения своих целей вполне может обвинить финансовое руководство в халатности и забывчивости — дескать, эти бездельники даже забывали отвечать на запросы суда, что обходилось компании в значительные суммы.

«Поэтому рано или поздно финансовое руководство должно было потребовать от оперативного менеджмента, принять решение по поводу реакции на запросы Роскомнадзора. Вряд ли кто-то из менеджмента был готов взять ответственность за противостояние на себя лично, поэтому противостояние не могло длиться долго», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Google приступил к выполнению требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по удалению ссылок на запрещенные сайты.

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