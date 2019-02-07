Москва, 7 февраля, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Заболеваемость гриппом в России сократилась в 13 раз на фоне увеличения охвата населения прививками. За 5 лет число привитых выросло в 2,6 раза, заявила 7 февраля министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

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Она отметила, что резко снизилось число тяжелых случаев гриппа, а летальных исходов стало меньше в 20 раз. От гриппа умирают, по её словам, в единичных случаях. Всегда это люди непривитые, имеющие тяжелые хронические заболевания, дети младше пяти лет или беременные женщины.

Благодаря прививочной кампании Россия сегодня лиучше всех в мире подготовлена к любым эпидемиям, подчеркнула глава Минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о примерно 2,7 тыс. школ и 816 детских садах, закрытых из-за гриппа и ОРВИ. Учреждения закрывают в том случае, если число отсутствующих детей превышает 20%

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