Москва, 7 февраля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Большинство жителей России (89%) уверены, что наибольшее влияние на качество их жизни оказывает рост тарифов на услуги ЖКХ. Такие данные представил сервис для поиска работы и сотрудников Rabota.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

На втором месте — рост акцизов на дизельное топливо и бензин (74%). На третьем — повышение ставки НДС (71%).

Также на уровень жизни российских граждан влияет «мусорная реформа» (44%) и снижение лимитов на беспошлинный ввоз товаров из-за границы (18%).

Меньше всего влияния на граждан РФ оказал рост пособия по беременности, уходу за ребенком (68%) и рост пособия по безработице (63%).

Опрос проведен в январе 2019 года. Опрошены 3000 жителей России старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали пять ключевых составляющих качества жизни. В топ-5 вошли такие факторы, как здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания.

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